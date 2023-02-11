Тамбиев о победе над «Трактором»: «Отпластались» — скажу так, и в овертайме забили гол»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2 Б).

— Боевая игра. Все стыковые матчи сейчас идут. Первый период был равным, второй мы хорошо провели, забили два гола и владели нитями игры. Но в третьем периоде «Трактор» прилично добавил в движении и катании. Было давление на ворота и нам было очень непросто. Молодцы, что дотерпели, «отпластались» — скажу так, и в овертайме забили гол. Очень нужная победа для нас. Очень нужные два очка. Довольны, едем домой и готовимся к непростой домашней серии. Ребят благодарю за самоотдачу и самопожертвование. Они были на высоком уровне. Всех с победой.

— Многие ожидали, что в третьем периоде вы сможете игру «подсушить». Почему дали отыграться «Трактору»?

— Мы умеем играть такие матчи. Скажу, что «Трактор» сильно поддавил. Видно, что команде было отступать некуда. Мы сделали много лишних пробросов, было спорное удаление. «Трактор» это большинство реализовал. Ну и мы немного просели. Четвертая игра на выезде, просели в движении. «Трактор» был быстрее на полшага в третьем периоде и стал создавать моменты.

— Глеб Зырянов неудачно прилетел в борт. Что с ним?

— Все нормально. Борт стоит, а это самое главное.