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Сегодня, 17:42

Гимаев: «Между Гусевым и Ротенбергом происходит что-то личное»

Виталий Косик
Корреспондент
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Комментатор Сергей Гимаев высказался о ситуации нападающего Никиты Гусева, который выпал из состава СКА.

«Отмечу отсутствие в составе петербуржцев Никиты Гусева. Хоккеист, набирающий 1,5 очка за игру, определяющий большинство творческих и атакующих идей своей команды, полезен везде, всегда и в любой ситуации! Не забудем о том, что ни одна команда так и не смогла пройти столь длинный сезон без явных и заметных спадов. Кроме того, СКА, обеспечив себе первое место в регулярном чемпионате, постоянно экспериментирует с сочетаниями, что как мы видим, не дает результата. Думаю, что между Гусевым и Ротенбергом происходит что-то личное», — приводит слова Гимаева «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне 30-летний форвард провел за СКА 33 матча и набрал 42 (20+22) очка.

Его команда возглавляет турнирную таблицу «Запада», набрав 95 очков за 63 игры.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gimaev-mezhdu-gusevym-i-rotenbergom-proiskhodit-chto-to-lichnoe
Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
Сергей Гимаев-старший
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1 СКА 63 45 18 95
2 Локомотив 63 38 25 84
3 ЦСКА 61 38 23 84
4 Торпедо 61 39 22 83
5 Динамо М 61 35 26 79
6 Витязь 62 32 30 72
7 Северсталь 61 26 35 64
8 Динамо Мн 63 25 38 63
9 Спартак 61 26 35 60
10 Куньлунь 62 21 41 48
11 Сочи 60 7 53 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Автомобилист 61 34 27 77
4 Металлург 61 32 29 75
5 Авангард 61 34 27 75
6 Сал. Юлаев 62 33 29 75
7 Адмирал 62 31 31 71
8 Трактор 63 27 36 64
9 Амур 61 28 33 64
10 Нефтехимик 62 29 33 63
11 Барыс 62 26 36 59
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Сал. Юлаев – Витязь
 4 : 0
11.02 14:30
Трактор – Адмирал
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