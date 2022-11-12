СКА потерпел третье поражение подряд, уступив «Сибири»

«Сибирь» на своем льду обыграла СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Михал Чайковски, Владимир Бутузов и Валентин Пьянов.

За СКА голы забили Никита Гусев и Дамир Жафяров.

Это поражение для питерского клуба стало третьим подряд и пятым в сезоне.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 30 матчах. «Сибирь» идет пятой на «Востоке» с 37 очками в 31 игре.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы: Чайковски — 4 (Бутузов, Мерфи), 12:39 — 1:0. Гусев — 3 (Никишин, Фальковский), 20:44 — 1:1. Жафяров — 6 (Воробьев, Хайруллин), 24:47 — 1:2. Бутузов — 11 (бол., Пьянов, Бек), 32:30 — 2:2. Пьянов — 1 (Шаров), 38:34 — 3:2.

Вратари: Костин — Самонов (Иванов, 40:00, 58:25 — 58:38, 58:39).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (14+8+3) — 29 (10+9+10).

Судьи: Гашилов, Ромасько.

12 ноября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.