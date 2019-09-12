Председатель совета директоров КХЛ и СКА миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян, информирует Forbes со ссылкой на данные счетчика Forbes Real Time. Его состояние оценивается в 22,1 миллиарда долларов.

Первым идет председатель «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон (26,2 миллиарда).

Третье место занимает совладелец «Лукойла» и футбольного «Спартака» Вагит Алекперов (21,2 миллиарда).

В пятерку также вошли экс-глава всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта Владимир Лисин (20,8) и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (20,4).