Глава Башкирии наградил голкипера Василевского и его отца орденами за заслуги в спорте
Глава Башкирии Радий Хабиров наградил орденами за заслуги перед Республикой Башкортостан и орденом Салавата Юлаева вратаря «Тампы» Андрея Василевского и его отца, тренера Андрея Василевского — старшего.
«Я подписал указ о награждении Василевского Андрея Леонидовича орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан», Андрея Андреевича — орденом Салавата Юлаева, за высокие заслуги и служение хоккею в Республике Башкортостан. Республика вами гордится», — приводит слова Хабирова ТАСС.
27-летний Василевский выступает за «Тампу» с сезона-2014/15, в 2020 и 2021 годах россиянин в составе команды становился обладателем Кубка Стэнли. Также у Василевского есть «Везина трофи» — приз лучшему вратарю по итогам сезона в регулярном чемпионате НХЛ, и «Конн Смайт трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф.
Андрей Василевский — старший работает тренером вратарей в спортивной школе клуба КХЛ «Салават Юлаев».
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|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
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|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
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Металлург - Авангард
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
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Трактор - Сал. Юлаев
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Ак Барс - Авангард
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
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Динамо М - Северсталь
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
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Металлург - Барыс
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ЦСКА – Металлург
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