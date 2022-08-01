Глава Башкирии наградил голкипера Василевского и его отца орденами за заслуги в спорте

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил орденами за заслуги перед Республикой Башкортостан и орденом Салавата Юлаева вратаря «Тампы» Андрея Василевского и его отца, тренера Андрея Василевского — старшего.

«Я подписал указ о награждении Василевского Андрея Леонидовича орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан», Андрея Андреевича — орденом Салавата Юлаева, за высокие заслуги и служение хоккею в Республике Башкортостан. Республика вами гордится», — приводит слова Хабирова ТАСС.

27-летний Василевский выступает за «Тампу» с сезона-2014/15, в 2020 и 2021 годах россиянин в составе команды становился обладателем Кубка Стэнли. Также у Василевского есть «Везина трофи» — приз лучшему вратарю по итогам сезона в регулярном чемпионате НХЛ, и «Конн Смайт трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф.

Андрей Василевский — старший работает тренером вратарей в спортивной школе клуба КХЛ «Салават Юлаев».