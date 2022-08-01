«Салават Юлаев» интересуется форвардом «Спартака» Талалуевым

По информации «СЭ», «Салават Юлаев» проявляет интерес к нападающему «Спартака» Илье Талалуеву.

Напомним, что ранее в обмен на денежную компенсацию в Уфу перебрался другой нападающий красно-белых — Иван Дроздов.

В прошедшем сезоне Талалуев провел 17 матчей за «Спартак», в которых набрал 5 (3+2) очков. Кроме того, у него 39 матчей за «Химик» в ВХЛ и 22 (9+13) очка.

24-летний хоккеист выступает за «Спартак» с 2017 года. В 147 матчах он набрал 38 (24+14) очков.