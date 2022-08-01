Жамнов сообщил, что «Спартак» и СКА вели переговоры о переходе Никишина больше месяца

Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о ходе переговоров защитника Александра Никишина в СКА.

«Для него это следующая ступень развития. Это плюс, что он попал в такой амбициозный клуб. Плюс давайте будем откровенными, этот обмен состоялся, потому что и СКА хотел его очень сильно. Диалог шел не один день, больше месяца. Считаю, что обмен выгоден для обеих сторон: СКА получает готового защитника для первой-второй пары, и на данный момент это очень сильное усиление для них», — приводит слова Жамнова ТАСС.

За 20-летнего Никишина красно-белые получил девять хоккеистов армейцев. В обмен на хоккеиста «Спартак» получил защитника Никиту Седова и нападающих Федора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова.

Также СКА передал московскому клубу права на форвардов Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова.