Гиртс Анкипанс: "Сотрудничество с Майоне получилось взаимовыгодным"

Главный тренер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс рассказал о том, как тренерскому штабу удалось найти в чемпионате Словакии защитника Мэтью Майоне, сообщает официальный сайт КХЛ.

По итогам текущего сезона рижская команда заняла девятое место в Западной конференции. 28-летний Майоне в текущем сезоне сыграл в 58 матчах за "Динамо" и набрал 46 (11+35) очков.

– У нас есть список игроков, которых мы хотели бы видеть. И Майоне входил в него, мы с тренерами отсматривали его игры в чемпионате Словакии.

Летом мы с тренерским штабом проводим достаточно много времени, анализируя потенциальных новичков. Мы знали, что Майоне очень артистичный парень и публика его любит. Но мы, в первую очередь, рассматривали его хоккейные качества. Мы изучали его результативно и было видно, что это атакующий защитник высокого уровня.

Видели, что нам не хватало сильного игрока на синей линии, который может начать атаку, помочь в большинству. С одной стороны, мы хотим слепить из "Динамо" крепкую и неуступчивую команду. С другой – нам необходимы и яркие хоккеисты, которые могут принести результат активными действиями впереди. Любой тренер хочет, чтобы в его команде играла звезда и, считаю, наше сотрудничество с Майоне получилось взаимовыгодным. Он получил, что хотел: важную роль в команде, много набранных очков. И клуб только выиграл от этого, – приводит слова Анкипанса пресс-служба КХЛ.

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