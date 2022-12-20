Гимаев-младший: «Матч звезд прошел на высочайшем уровне. Все было организовано идеально»

Известный комментатор Сергей Гимаев-младший поделился мнением об организации Матча звезд КХЛ-2022.

«Матч звезд прошел на высочайшем уровне. Все было организовано в какой-то степени идеально. Была организована работа с болельщиками, выступали артисты в паузах. Мастер-шоу разделили на два дня. Конкурсы подобрали так, что действительно было интересно, интригующе за ними наблюдать. В этом году была интрига. Роман Ротенберг с дивизионом Боброва приехал только за победой. И это ощущалось. Матчи с их участием были похожи на борьбу, а не на Матч звезд. В плане интриги это только сделало лучше матч.

Что не удалось? Скорее, не удалось собрать всех сильнейших. Достаточно давно отбирались игроки. За это время многое изменилось, какие-то игроки вышли на первые роли, а какие-то сдали", — приводит «РБ Спорт» слова Гимаева-младшего.

Матч звезд КХЛ проходил с 10 по 11 декабря в Челябинске, на ледовой арене «Трактор». Победу одержала сборная дивизиона Боброва. Второе место занял дивизион Харламова, третье — дивизион Тарасова.