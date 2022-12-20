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Сегодня, 15:57

Сергей Гимаев-младший поделился впечатлениями от организации Матча звезд КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный комментатор Сергей Гимаев-младший поделился впечатлениями от организации Матча звезд КХЛ.

«Матч звезд прошел на высочайшем уровне. Все было организовано в какой-то степени идеально. Была организована работа с болельщиками, выступали артисты в паузах. Мастер-шоу разделили на два дня. Конкурсы подобрали так, что действительно было интересно, интригующе за ними наблюдать.

Играли так же в два дня. В этом году была интрига. Роман Ротенберг с дивизионом Боброва приехал только за победой. И это ощущалось. Матчи с их участием были похожи на борьбу, а не на Матч звезд. В плане интриги это только сделало лучше матч.

Что не удалось? Скорее, не удалось собрать всех сильнейших. Достаточно давно отбирались игроки. За это время многое изменилось, какие-то игроки вышли на первые роли, а какие-то сдали», — приводит слова Гимаева «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-gimaev-mladshij-match-zvezd-khl-by-l-organizovan-ideal-no/
Сергей Гимаев-младший
Матч звезд
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