Сергей Гимаев-младший поделился впечатлениями от организации Матча звезд КХЛ
Известный комментатор Сергей Гимаев-младший поделился впечатлениями от организации Матча звезд КХЛ.
«Матч звезд прошел на высочайшем уровне. Все было организовано в какой-то степени идеально. Была организована работа с болельщиками, выступали артисты в паузах. Мастер-шоу разделили на два дня. Конкурсы подобрали так, что действительно было интересно, интригующе за ними наблюдать.
Играли так же в два дня. В этом году была интрига. Роман Ротенберг с дивизионом Боброва приехал только за победой. И это ощущалось. Матчи с их участием были похожи на борьбу, а не на Матч звезд. В плане интриги это только сделало лучше матч.
Что не удалось? Скорее, не удалось собрать всех сильнейших. Достаточно давно отбирались игроки. За это время многое изменилось, какие-то игроки вышли на первые роли, а какие-то сдали», — приводит слова Гимаева «РБ Спорт».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|42
|34
|8
|71
|2
|Локомотив
|41
|25
|16
|56
|3
|ЦСКА
|39
|25
|14
|55
|4
|Торпедо
|40
|24
|16
|51
|5
|Динамо М
|40
|21
|19
|49
|6
|Спартак
|41
|20
|21
|46
|7
|Витязь
|41
|18
|23
|44
|8
|Динамо Мн
|41
|17
|24
|42
|9
|Северсталь
|40
|14
|26
|38
|10
|Куньлунь
|42
|14
|28
|32
|11
|Сочи
|39
|5
|34
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|40
|28
|12
|59
|2
|Металлург
|40
|25
|15
|54
|3
|Сибирь
|43
|24
|19
|51
|4
|Адмирал
|41
|23
|18
|51
|5
|Сал. Юлаев
|40
|21
|19
|50
|6
|Авангард
|40
|22
|18
|48
|7
|Ак Барс
|40
|19
|21
|45
|8
|Барыс
|41
|18
|23
|39
|9
|Амур
|39
|16
|23
|38
|10
|Трактор
|42
|16
|26
|37
|11
|Нефтехимик
|40
|17
|23
|35
|20.12
|19:30
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Динамо М – Спартак
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