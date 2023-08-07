Тамбиев — о выигрыше Sochi Hockey Open: «Победа на данном этапе — большой шаг вперед»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Сочи» (5:0) на турнире Sochi Hockey Open.

— Для этого времени года мы провели целостный качественный матч. За исключением второго периода, когда из-за неправильных действий отдали инициативу. Ребята прислушались и выполняли то, что мы просили. Одержали хорошую победу. Завтра последний матч турнира — отыграем и дальше будем готовиться.

— Что победа в турнире значит для вас?

— Любая победа в КХЛ и в таком представительном турнире пойдет в копилку «Адмирала». Она добавит уверенности в рабочую атмосферу. Любая победа дает позитивное настроение. А поражения немного расстраивают. Победа в таком престижном турнире с такими командами на данном этапе — большой шаг вперед.

— Завершена ли селекция «Адмирала»? Оцените, как в команду влились новички?

— Селекция все равно продолжается. Я бы не отказался усилить пару позиций. Не все от меня зависит. По влившимся игрокам буду аккуратен: мне нравится, что канадцы мужикастые. Стыки, борьба — если это не выполняешь в КХЛ, то не выживешь. Они это делают. Надеюсь, это продолжится и в регулярке. Требования, которые я предъявляю игрокам, они выполняют.

«Адмирал» набрал шесть очков в трех матчах и досрочно стал победителем Sochi Hockey Open. 8 августа команда сыграет с «Авангардом».