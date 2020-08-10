«Автомобилист» обыграл «Металлург» в первом матче Мемориала И. Х. Ромазана (3:2). После игры главный тренер гостей Билл Питерс ответил на вопросы журналистов.

— У нас было время, чтобы потренироваться и наработать связи. У нас отличная группа игроков — мне доставляет большое удовольствие их тренировать. Конечно, все еще идет процесс притирания тренерского штаба и игроков, но он продвигается. Все идет постепенно, и мы уже видим улучшение.

Геноуэй и Секстон еще не присоединились к составу нашей команды. Мы ожидаем их в ближайшее время. Мэйсек получил небольшое мышечное повреждение во время сбора в Рефтинском, поэтому он тренируется индивидуально в Екатеринбурге.

Мощный второй период? На самом деле, мы стали заметно лучше выглядеть в последние десять минут еще первого периода. Продолжили в этом же ключе и во втором периоде. (Михаил Скрыль)