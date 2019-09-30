Геннадий Величкин: «Я уже все всем доказал. Меня не любят, вот и пишут всякую ерунду»

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин после поражения от «Авангарда» (2:3) рассказал о ситуации команды, которая находится на последнем месте в лиге.

— Как вам снова удалось договориться с Воробьевым, чтобы он вернулся в команду?

— Когда мы уволили его тогда, я сказал: «Вот теперь ты стал настоящим тренером, потому что ты выигрывал и проигрывал. Но думаю, что мы еще встретимся». Так оно и вышло.

— Как относитесь к словам о вашей отставке?

— Я уже всем все доказал. Конечно, меня не любят генеральные менеджеры других клубов, как и болельщики — вот в сети и пишут всякую ерунду. Мне достаточно любви и уважения своих. 29 лет назад, когда я еще был молодым мальчишкой — мы создали эту команду вместе с Виктором Филипповичем благодаря его мужеству, терпению и самопожертвованию. Напомню, что «Металлург» играет за его деньги, которые он мог бы потратить на что-то другое. Не за счет госкорпораций или бюджета. (Алена Гребенькова)

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