Геннадий Величкин: "Беспокоит неравномерное окончание регулярки"

Вице-президент по хоккейной деятельности "Металлурга" Геннадий Величкин​ прокомментировал календарь КХЛ сезона 2019/20. Ранее стало известно полное расписание матчей турнира.

– По сравнению с прошлым сезоном, календарь стал поровнее, – цитирует Величкина пресс-служба КХЛ. – У нас было достаточно много пожеланий относительно расписания матчей и многие из них Континентальная хоккейная лига услышала и учла. Беспокоит лишь один момент: неравномерное окончание регулярного чемпионата, не все команды играют в один день. И получается, что кто-то получает перед плей-офф два дня на подготовку, а кто-то четыре. А перед стартом кубковых игр это очень важно.

КХЛ представила полный календарь матчей на сезон-2019/20