КХЛ представила полный календарь матчей на сезон-2019/20

На официальном сайте КХЛ опубликовали полный календарь матчей на сезон-2019/20. Регулярный чемпионат стартует первого сентября встречей ЦСКА - "Авангард".
Всего в регулярном чемпионате сезона-2019/20 24 команды сыграют 744 матча. Завершится "регулярка" 27 февраля 2020 года.
Ранее КХЛ представила расписание матчей сезона-2019/20 на первые два дня.
1 сентября (воскресенье)
ЦСКА – "Авангард"
2 сентября (понедельник)
Московское "Динамо" – "Торпедо"
Минское "Динамо" – "Нефтехимик"
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