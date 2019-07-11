КХЛ представила полный календарь матчей на сезон-2019/20

На официальном сайте КХЛ опубликовали полный календарь матчей на сезон-2019/20. Регулярный чемпионат стартует первого сентября встречей ЦСКА - "Авангард".

Всего в регулярном чемпионате сезона-2019/20 24 команды сыграют 744 матча. Завершится "регулярка" 27 февраля 2020 года.

Ранее КХЛ представила расписание матчей сезона-2019/20 на первые два дня.

1 сентября (воскресенье)

ЦСКА – "Авангард"

2 сентября (понедельник)

"Автомобилист" – "Северсталь"

"Трактор" – "Витязь"

"Металлург" – СКА

Рижское "Динамо" – "Спартак"

Московское "Динамо" – "Торпедо"

Минское "Динамо" – "Нефтехимик"

Полный календарь матчей КХЛ можно посмотреть – здесь