Генменеджер «Торонто» объяснил, почему клуб сделал ставку на Барабанова

Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас объяснил, почему клуб решил подписать контракт с нападающим Александром Барабановым. Соглашение рассчитано на 1 год.

— Барабанов играл в России в отличной команде, — приводит слова Дубаса Sportsnet. — Но он выделялся не только результативностью, но и своим качеством игры, которое стабильно демонстрировал на протяжении всего сезона. Он доказал, что является универсальным игроком, который может приносить пользу в разных ситуациях.

Конечно, он может набирать очки. Но также мы ждем, что он добавит нам в бойцовских качествах. Каждой команде нужны такие игроки. Поэтому мы и решили сделать на него ставку.