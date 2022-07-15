Генменеджер «Динамо» прокомментировал возвращение в команду канадского нападающего
Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин в интервью «СЭ» рассказал о возвращении в команду форварда Эрика О'Делла.
— Накануне стало известно, что Эрик О'Делл возвращается в «Динамо». Это трудно понять. Нападающий вас предал в прошлом году, покинув расположение клуба во время плей-офф, хотя все прекрасно понимали, что здесь ничего не угрожает его безопасности. Вы же снова принимаете в ряды игрока.
— Непростой момент. Мы обсуждали с тренерским штабом этот шаг. В прошлом году О'Делл не дотерпел всего 10-14 дней до окончания турнира. Останься он, ничего бы, наверное, не поменялось кардинально в спортивном результате.
— Это неважно.
— Были и еще определенные сложности в клубе, которые не позволяют мне его называть предателем. Неизвестно, как бы каждый из нас поступил в той ситуации, в которой оказался Эрик.
— То есть вы его простили?
— Не могу его осуждать за то решение. Но напомню, что в прошлом сезоне мы в чем-то пошли Эрику навстречу, а он в свою очередь тоже сделал уступки. Хоккеиста взяли в команду после травмы, он играл за очень скромные деньги. В итоге очень сильно нам помог в регулярном чемпионате, съездил на Олимпиаду, был единственным европейцем, который попал в канадскую сборную на чемпионат мира.
— Но он уехал в плей-офф!
— Знаете, у О'Делла в этом сезоне были очень выгодные предложения из КХЛ, гораздо лучше, чем наши. Но он остался в «Динамо». Пошел на определенные жертвы, чтобы выступать именно в нашем клубе. Я согласен, что в марте была неоднозначная ситуация, но не стал бы ему прикреплять ярлык «предателя». Да и вообще. Помните, как у нас в Москве встречали Александра Еременко, Илью Никулина, когда они ушли из «Динамо»?
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ЦСКА - Локомотив
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