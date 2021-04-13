Генменеджер «Динамо» рассказал об интересе к Лео Комарову

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов на пресс-конференции 13 апреля рассказал, какие известные хоккеисты могут пополнить команду.

— Как-то изменится легионерская линия?

— Несколько новых фамилий мы увидим в нашем составе. Вне зависимости от того, уедет Яшкин или нет, — цитирует Меркулова сайт «Динамо».

— Вопрос по Лео Комарову: вы заинтересованы в нем? Он не будет считаться легионером?

— Он будет считаться легионером, так как он заигран в сборной Финляндии. Ему нужно отказаться от игры за сборную и провести четыре сезона в качестве иностранца. Эти правила мы обойти не можем. Что касается контракта, то мы с представителями данного игрока не контактировали.

— Насколько интересен Вячеслав Войнов?

— Сегодня мы не рассматриваем его кандидатуру.

— Все же по Кагарлицкому. У него был негативный опыт работы с Алексеем Кудашовым... насколько они готовы работать вместе?

— Диме не нужна реклама. Он провел хороший сезон, проявил характер и доказал все на льду. Снимаю перед ним шляпу. Совместно с тренерским штабом мы обсудим и примем решение.