Гендиректор «Динамо» рассказал, сколько длились переговоры с Олегом Знарком

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал о переговорах с Олегом Знарком.

Сегодня, 13 апреля, стало известно, что новым главным тренером клуба стал Алексей Кудашов, который возглавит команду 30 апреля.

«Как мы вели переговоры с Олегом Валерьевичем — это уже коммерческая тайна. Понимаю, что и журналистам, и болельщикам интересна эта кухня, но выбор уже случился. Переговоры проходили, лично приглашал Олега Валерьевича, он прилетал в воскресенье из Прибалтики, а в понедельник мы уже встретились, провели переговоры. Ко вторнику по определенным моментам мы не договорились. На сегодняшний день решение уже принято, а лучше или хуже — это все равно, что нам бы сейчас задали вопрос: «Чем лучше Кровопусков или Воронин, Воронин или Меркулов?» Можно долго гадать и обсуждать эту тему, но неужели какие-то другие вопросы не волнуют журналистов и болельщиков?» — цитирует Воронина официальный сайт «Динамо».

«Динамо» заняло третье место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.