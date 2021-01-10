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Генменеджер «Авангарда»: «Грицюк и Чинахов выбыли на срок от 3 до 5 недель»

19:32
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал физическое состояние Арсения Грицюка, Егора Чинахова и Семена Чистякова, вернувшихся с молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде.

«Все трое наших игроков вернулись в расположение команды и прошли углубленное обследование, которое выявило у них различные повреждения. Грицюк и Чинахов выбыли на срок от 3 до 5 недель, Чистякову также придется восстанавливаться после травмы, но вернуться на лед он сможет раньше», — заявил Волков.

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