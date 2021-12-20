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Генменеджер «Ак Барса» прокомментировал подписание контракта с защитником Демерсом

17:34
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал решение подписать контракт с защитником Джейсоном Демерсом.

«Демерс — опытнейший защитник, провел более 700 матчей на высшем уровне, проявлял себя во всех командах. Это двусторонний игрок, он может пойти в атаку, но больше cклонен к защите, добавит жесткости всей линии. Мы рассчитываем на его помощь при игре в меньшинстве, обороне пятака и переходе из своей зоны в атаку.

Ожидаем, что Джейсон сможет присоединиться к команде в январе, после выступления на Кубке Шпенглера в составе сборной Канады», — приводит слова Валиуллина сайт казанцев.

33-летний игрок заключил с клубом соглашение до конца сезона 2021/22.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/21676

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Иван Шитик все материалы автора
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