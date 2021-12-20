Демерс: «Мне понравился подход главного тренера «Ак Барса» к хоккею, решение подписать контракт было несложным»

Канадский защитник Джейсон Демерс прокомментировал подписание контракт с «Ак Барсом».

«Предложение от «Ак Барса» поступило во время выступления за сборную Канады на Кубке Первого канала. Я много говорил с Джорданом Уилом, он рассказал очень много хорошего, и убедил, что Казань — отличное место для карьеры. Потом я общался с главным тренером, и мне очень понравился его подход к хоккею, решение подписать контракт было несложным.

Мне понравился европейский хоккей, матч Россия — Канада был похож на плей-офф. Команды очень плотно обороняются, у игроков много мастерства, мне подходит такой стиль. Я могу играть в обороне и атаке, готов показывать силовой хоккей, выходить в меньшинстве и большинстве.

В «Ак Барсе» я уже знаю Стивена Кэмпфера, Марка Барберио, с Даниилом Тарасовым играли вместе в Сан-Хосе, выходил против Александра Бурмистрова. Надеюсь, что смогу сыграть за «Ак Барс» сразу после Кубка Шпенглера», — приводит слова Демерса официальный сайт клуба.

Контракт 33-летнего защитника с «Ак Барсом» рассчитан до конца сезона КХЛ-2021/22.