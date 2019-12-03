Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал расставание с голкипером Василием Демченко. Вратарь, который ранее был выставлен на драфт отказов, заключил контракт с «Металлургом».

— Это решение далось нам очень непросто, — цитирует Видгофа официальный сайт «Трактора». — Василий — воспитанник «Трактора», провел за главную команду более двухсот матчей, много раз выручал, становился лучшим игроком сезона по мнению болельщиков. Однако спортивная реальность вынуждает иногда принимать такие сложные решения. Мы благодарны Василию Демченко за его вклад в развитие «Трактора», его труд, искренне желаем ему удачи, расти и прогрессировать, достигать самых высоких результатов.

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