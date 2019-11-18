Гендиректор «Трактора» сравнил поведение болельщиков клуба с ударом ножом в спину

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф заявил, что поведение фанатов стал неприятной неожиданностью для руководства клуба.

Часть болельщиков «Трактора» после первого периода матча КХЛ против «Автомобилиста» (2:4) покинула трибуны. Позднее было опубликовано открытое письмо болельщиков президенту клуба и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, в котором они требуют отправить в отставку руководство команды.

— Надо понимать, кто это опубликовал, — это активные болельщики и тот человек, который еще получает в клубе зарплату, — цитирует Видгофа ТАСС. — Для нас это было большое удивление, буквально нож в спину, ведь к нам приходят другие болельщики с предложениями об акциях поддержки, разными подобными идеями. На прошлом матче болельщики подготовили флешмоб с песней Виктора Цоя «Мы ждем перемен», в хорошем смысле слова пришли и поддержали. А эти пришли, прокричали «Русские вперед» и ушли, но их было всего человек 30.

Сегодня я уже с ними встретился, поговорили, этого человека, который занимал в клубе должность менеджера по работе с болельщиками, мы уволили. Понимаю, что с одной стороны они хотят, чтобы клуб выигрывал, но мы все этого очень хотим, но также хотим, чтобы работала вся система — детская школа, «Челмет» и так далее. Когда болельщики приходят на матч, и тот, кто получает зарплату в клубе, организованно выводит людей — это неправильно, мы все были в шоке.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков