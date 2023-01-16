Гендиректор «Трактора» Савин высказался о своем будущем в клубе
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что его контракт с челябинским клубом заканчивается через две недели, а решение о продлении должно принять руководство.
— А если вы не попадете в плей-офф, что делать игрокам и агентам? К кому им обращаться, вдруг вас уволят? Возможно, им нужно будет общаться уже с другими людьми.
— В этом плане полная определенность. Сейчас я занимаю это место, поэтому разговаривать надо со мной. В этой ситуации нет какого-то двойного подтекста. Более того, мы уже ведем переговоры с агентами наших игроков о продлении контрактов на следующий год. Не важно, кто будет руководить командой и тренировать ее. Есть задачи по переговорному процессу, которые нужно решать прямо сейчас. От нас есть предложения, игрокам просто нужно их принимать, желательно на наших условиях и не переживать за свое будущее.
— У вас есть контракт на следующий год?
— Мой контракт заканчивается через две недели.
— Есть ли какие-то переговоры о продлении?
— Этот вопрос будет обсуждаться на совете директоров, который состоится в течение последующих двух недель. На нем будут решать, заключать ли со мной новый контракт или нет.
— Есть ли у вас уверенность, что вы останетесь в клубе?
— У меня есть уверенность, что мы до конца сезона останемся в клубе. Я рассчитываю, что наше руководство будет подводить все итоги по окончании сезона.
«Трактор» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 51 очком в 52 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|52
|40
|12
|84
|2
|ЦСКА
|50
|33
|17
|71
|3
|Торпедо
|50
|32
|18
|68
|4
|Локомотив
|52
|30
|22
|67
|5
|Динамо М
|51
|29
|22
|66
|6
|Витязь
|51
|24
|27
|56
|7
|Спартак
|52
|23
|29
|53
|8
|Динамо Мн
|52
|20
|32
|51
|9
|Северсталь
|51
|20
|31
|51
|10
|Куньлунь
|52
|18
|34
|41
|11
|Сочи
|50
|6
|44
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|50
|29
|21
|66
|2
|Сибирь
|51
|30
|21
|64
|3
|Металлург
|50
|28
|22
|63
|4
|Сал. Юлаев
|50
|27
|23
|63
|5
|Авангард
|49
|29
|20
|62
|6
|Ак Барс
|50
|26
|24
|60
|7
|Адмирал
|51
|27
|24
|59
|8
|Трактор
|52
|22
|30
|51
|9
|Нефтехимик
|50
|23
|27
|49
|10
|Барыс
|52
|22
|30
|48
|11
|Амур
|50
|21
|29
|48
|16.01
|16:30
|
Авангард – Нефтехимик
|- : -
|16.01
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|16.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Металлург
|- : -
|16.01
|19:00
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -