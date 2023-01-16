Гендиректор «Трактора» Савин высказался о своем будущем в клубе

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что его контракт с челябинским клубом заканчивается через две недели, а решение о продлении должно принять руководство.

— А если вы не попадете в плей-офф, что делать игрокам и агентам? К кому им обращаться, вдруг вас уволят? Возможно, им нужно будет общаться уже с другими людьми.

— В этом плане полная определенность. Сейчас я занимаю это место, поэтому разговаривать надо со мной. В этой ситуации нет какого-то двойного подтекста. Более того, мы уже ведем переговоры с агентами наших игроков о продлении контрактов на следующий год. Не важно, кто будет руководить командой и тренировать ее. Есть задачи по переговорному процессу, которые нужно решать прямо сейчас. От нас есть предложения, игрокам просто нужно их принимать, желательно на наших условиях и не переживать за свое будущее.

— У вас есть контракт на следующий год?

— Мой контракт заканчивается через две недели.

— Есть ли какие-то переговоры о продлении?

— Этот вопрос будет обсуждаться на совете директоров, который состоится в течение последующих двух недель. На нем будут решать, заключать ли со мной новый контракт или нет.

— Есть ли у вас уверенность, что вы останетесь в клубе?

— У меня есть уверенность, что мы до конца сезона останемся в клубе. Я рассчитываю, что наше руководство будет подводить все итоги по окончании сезона.

«Трактор» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 51 очком в 52 матчах.