Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:45

Гендиректор «Трактора» Савин высказался о своем будущем в клубе

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что его контракт с челябинским клубом заканчивается через две недели, а решение о продлении должно принять руководство.

— А если вы не попадете в плей-офф, что делать игрокам и агентам? К кому им обращаться, вдруг вас уволят? Возможно, им нужно будет общаться уже с другими людьми.

— В этом плане полная определенность. Сейчас я занимаю это место, поэтому разговаривать надо со мной. В этой ситуации нет какого-то двойного подтекста. Более того, мы уже ведем переговоры с агентами наших игроков о продлении контрактов на следующий год. Не важно, кто будет руководить командой и тренировать ее. Есть задачи по переговорному процессу, которые нужно решать прямо сейчас. От нас есть предложения, игрокам просто нужно их принимать, желательно на наших условиях и не переживать за свое будущее.

— У вас есть контракт на следующий год?

— Мой контракт заканчивается через две недели.

— Есть ли какие-то переговоры о продлении?

— Этот вопрос будет обсуждаться на совете директоров, который состоится в течение последующих двух недель. На нем будут решать, заключать ли со мной новый контракт или нет.

— Есть ли у вас уверенность, что вы останетесь в клубе?

— У меня есть уверенность, что мы до конца сезона останемся в клубе. Я рассчитываю, что наше руководство будет подводить все итоги по окончании сезона.

«Трактор» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 51 очком в 52 матчах.

Игроки &laquo;Трактора&raquo;. Что будет с «Трактором» в этом сезоне? А в следующем? Отвечает генеральный директор клуба
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
0
Читайте также
Умар Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал Раони Барселоса на UFC Fight Night 217
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
Босфор закрыли для прохода судов из-за севшего на мель сухогруза с Украины
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Медведчук призвал к созданию политического движения за мир на Украине
SHAMAN приехал в Донбасс и Новороссию с гастролями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-тренер «Трактора» войдет в штаб «Магнитки». Помощники Воробьева уволены не будут

Гендиректор «Трактора» Савин заявил, что в клубе не планируют увольнять Гатиятулина
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 52 40 12 84
2 ЦСКА 50 33 17 71
3 Торпедо 50 32 18 68
4 Локомотив 52 30 22 67
5 Динамо М 51 29 22 66
6 Витязь 51 24 27 56
7 Спартак 52 23 29 53
8 Динамо Мн 52 20 32 51
9 Северсталь 51 20 31 51
10 Куньлунь 52 18 34 41
11 Сочи 50 6 44 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 50 29 21 66
2 Сибирь 51 30 21 64
3 Металлург 50 28 22 63
4 Сал. Юлаев 50 27 23 63
5 Авангард 49 29 20 62
6 Ак Барс 50 26 24 60
7 Адмирал 51 27 24 59
8 Трактор 52 22 30 51
9 Нефтехимик 50 23 27 49
10 Барыс 52 22 30 48
11 Амур 50 21 29 48
Результаты / календарь
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
16.01 16:30
Авангард – Нефтехимик
 - : -
16.01 16:30
Барыс – Сибирь
 - : -
16.01 17:00
Сал. Юлаев – Металлург
 - : -
16.01 19:00
Ак Барс – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости