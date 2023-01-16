Экс-тренер «Трактора» войдет в штаб «Магнитки». Помощники Воробьева уволены не будут

По информации «СЭ», магнитогорский «Металлург» не планирует увольнять помощников главного тренера — Дмитрия Рябыкина и Артема Чубарова.

Тренерский штаб пополнил Равиль Гусманов, известный по работе в челябинском «Тракторе». Специалист уже присоединился к команде, которая сегодня сыграет в Уфе с «Салаватом Юлаевым».

«Металлург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 50 матчах.