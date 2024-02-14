Гендиректор «Трактора» Савин: «Нас не удивляет прогресс Шабанова»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в интервью «СЭ» оценил прогресс нападающего Максима Шабанова.

— В этом сезоне всех удивляет Максим Шабанов. За счет чего он так выстрелил?

— Нас не удивляет его прогресс. Были все предпосылки именно для такого роста в игре Максима. Он взял на себя уже лидерские качества, ответственность за результат. Максим — человек амбициозный, это его и двигает вперед. Парень очень целеустремленный, идет к целям, которые для себя поставил. Он был лидером во всех командах нашей вертикали. И если динамика его развития сохранится, а мы на это искренне рассчитывали при продлении контракта, то он вырастет в одного из лучших игроков КХЛ.