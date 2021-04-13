Гарипов покинет московское «Динамо», у Яшкина есть предложение из НХЛ

Эмиль Гарипов, Магнус Пааярви, Михаил Григорьев и Андрей Алексеев не будут выступать за московское «Динамо» в следующем чемпионате КХЛ. Об этом сообщили на пресс-конференции бело-голубых, посвященной итогам сезона.

Пока неизвестно, будут ли выступать за «Динамо» Дмитрий Яшкин, у которого есть предложения из НХЛ, и Александр Еременко, не решивший вопрос о продолжении карьеры.

Также планируется обмен Ивана Верещагина, нет окончательного ответа тому, будут ли продлены контракты с Дмитрием Кагарлицким и Юусо Хиетаненом.

(Алексей Шевченко)