Галиев поделился впечатлениями от победы «Ак Барса» над ЦСКА в пятом матче финала Кубка Гагарина

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в пятом матче финала Кубка Гагарина.

«Выходили как на последнюю игру, знали, что больше нельзя осечку допускать, что играем дома при своих трибунах, родителях, друзьях. С первого периода было понятно, что мы заряжены. Нам нужно продолжать так же играть — агрессивно, строго в обороне, выводить шайбу, не придумывать лишнее, бросать, бросать и еще раз бросать, закрывать вратаря. Силовой хоккей в первом периоде — следствие эмоциональности? Настрой был боевой. Были скорости эмоции, играли с головой. Звено Темки Лукоянова дало нам стимул, эмоциональную заряженность. Звено Радулова подхватило, и была цепная реакция. Особенно в плей-офф это очень важно», — приводит слова Галиева «РБ Спорт».

Московские армейцы ведут в серии 3-2.

Следующий матч пройдет 27 апреля в Москве. В случае победы москвичей ЦСКА станет трехкратным обладателем Кубка Гагарина и сравняется по количеству титулов с казанской командой.