Гальченюк: «Приходя в СКА, я уже знал, что это за команда»

Форвард СКА Алекс Гальченюк поделился мнением о дебюте в петербургском клубе.

— Хорошо оцениваю дебют. Победили, — приводит слова Гальченюка «Известия». — Важная игра была с «Динамо». Очень хотелось начать с победы. Было непросто, но нам удалось выиграть. Главное — не останавливаться и продолжать побеждать в каждом матче.

— Роман Ротенберг рассказывал, что вы удаленно из Северной Америки в течение двух недель изучали игру СКА. Насколько это для вас было полезным?

— Ну, конечно, приходя в СКА, я уже знал, что это за команда, какие в ней игроки, в какой хоккей она играет. Но все равно: ты можешь знать и систему игры команды, и ее игроков, но окончательно их поймешь, только когда сам с ними выйдешь на лед. Чем больше выступаешь, тем больше привыкаешь к партнерам по команде, их системе игры, требованиям тренера.

25 августа стало известно, что СКА подписал двухлетний контракт с Гальченюком.

Гальченюк выступал в НХЛ с 2013 года, он играл за «Монреаль», «Аризону», «Питтсбург», «Миннесоту», «Оттаву», «Торонто» и «Колорадо».