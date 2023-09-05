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Сегодня, 01:59

Гальченюк: «Летом на меня претендовала пара команд, но я хотел играть в СКА»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард СКА Алекс Гальченюк поделился мнением о переходе в петербургский клуб и ответил на вопрос об интересе со стороны других клубов КХЛ.

— Летом на меня претендовала пара команд, но не вижу смысла подробно об этом говорить, — приводит слова Гальченюка «Известия». — Я хотел играть в СКА. И очень рад оказаться в Питере.

— Почему именно в СКА?

— Я доверился Юрию Николаеву и его агентству, которые представляли меня в переговорах с клубами КХЛ. Тем более в тот момент еще не завершилось мое судебное дело. И уже тогда начались переговоры со СКА. Еще находясь в США, я пообщался с Романом Борисовичем Ротенбергом, увидел интерес к себе. И с того момента вариант со СКА был для меня самым интересным. Уже был нацелен на переезд именно в Питер. Потому что там классная команда собралась, у которой хороший шанс на победу в Кубке Гагарина. И я хочу ей помочь добиться успеха.

25 августа стало известно, что СКА подписал двухлетний контракт с Гальченюком.

Гальченюк выступал в НХЛ с 2013 года, он играл за «Монреаль», «Аризону», «Питтсбург», «Миннесоту», «Оттаву», «Торонто» и «Колорадо».

Источник: https://iz.ru/1568868/aleksei-fomin/posle-razgovora-s-rotenbergom-byl-natcelen-na-pereezd-v-piter
Александр Гальченюк-младший
КХЛ
ХК СКА
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