Футбольный «Спартак» скорбит по Милошу Ржиге

Футбольный «Спартак» в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью знаменитого хоккейного тренера Милоша Ржиги. Специалист скончался на 62-м году жизни в Праге.

В России Ржига известен по работе с «Химиком», «Авангардом», «Спартаком», СКА, и «Атлантом». Последним местом работы для специалиста стала сборная Чехии, с которой он работал с 2018 по 2020 год.

«Сегодня на 62-м году ушёл из жизни один из самых ярких тренеров в истории хоккейного «Спартака» Милош Ржига.

Нам будет вас не хватать, пан Милош..." - говорится в Twitter «Спартака».