Футбольный «Спартак» скорбит по Милошу Ржиге
Футбольный «Спартак» в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью знаменитого хоккейного тренера Милоша Ржиги. Специалист скончался на 62-м году жизни в Праге.
В России Ржига известен по работе с «Химиком», «Авангардом», «Спартаком», СКА, и «Атлантом». Последним местом работы для специалиста стала сборная Чехии, с которой он работал с 2018 по 2020 год.
«Сегодня на 62-м году ушёл из жизни один из самых ярких тренеров в истории хоккейного «Спартака» Милош Ржига.
Нам будет вас не хватать, пан Милош..." - говорится в Twitter «Спартака».
Сегодня на 62-м году ушёл из жизни один из самых ярких тренеров в истории хоккейного «Спартака» Милош Ржига.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 1, 2020
Нам будет вас не хватать, пан Милош... pic.twitter.com/IkmElKjLMl