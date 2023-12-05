Форвард Вовченко перешел в «Металлург»

«Металлург» объявил о заключении контракта с нападающим Даниилом Вовченко, сообщает пресс-служба «Магнитки».

Контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан на один год. Он будет играть под 29-м номером.