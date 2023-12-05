Матч звезд КХЛ: дата и место проведения звездного уик-энда 2023

Матч звезд КХЛ состоится 9-10 декабря в ледовом дворце «СКА Арена» в Санкт-Петербурге

14-й матч звезд КХЛ состоится 9-10 декабря в ледовом дворце «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Участие примут лучшие игроки и тренеры лиги в текущем сезоне, они были выбраны путем голосования.

Матч всех звезд КХЛ делится на две части: мастер-шоу (конкурсы хоккейного мастерства на льду) и мини-турнир по хоккею в формате «3 на 3» среди сборных команд дивизиона.

Дивизионом Тарасова будут руководить главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов и бывший футболист сборной России по футболу, трехкратный чемпион России, бронзовый призер чемпионата Европы Роман Широков.

Главным тренером в дивизионе Боброва станет наставник «Спартака» Алексей Жамнов, его помощником назначен двукратный чемпион СССР по футболу Александр Мостовой.

В дивизионе Харламова возглавляют команду Андрей Разин (ХК «Металлург») и трехкратный чемпион России по футболу, бронзовый призер чемпионата Европы Андрей Аршавин.

Дивизион Чернышева представят Михаил Кравец из омского «Авангарда» и чемпион России по футболу, бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сычев.

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