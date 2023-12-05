Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:30

Матч звезд КХЛ: дата и место проведения звездного уик-энда 2023

Матч звезд КХЛ состоится 9-10 декабря в ледовом дворце «СКА Арена» в Санкт-Петербурге
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Михаил Кравец, главный тренер ХК «Авангард».
Фото ХК «Авангард»

14-й матч звезд КХЛ состоится 9-10 декабря в ледовом дворце «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Участие примут лучшие игроки и тренеры лиги в текущем сезоне, они были выбраны путем голосования.

Матч всех звезд КХЛ делится на две части: мастер-шоу (конкурсы хоккейного мастерства на льду) и мини-турнир по хоккею в формате «3 на 3» среди сборных команд дивизиона.

Дивизионом Тарасова будут руководить главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов и бывший футболист сборной России по футболу, трехкратный чемпион России, бронзовый призер чемпионата Европы Роман Широков.

Главным тренером в дивизионе Боброва станет наставник «Спартака» Алексей Жамнов, его помощником назначен двукратный чемпион СССР по футболу Александр Мостовой.

В дивизионе Харламова возглавляют команду Андрей Разин (ХК «Металлург») и трехкратный чемпион России по футболу, бронзовый призер чемпионата Европы Андрей Аршавин.

Дивизион Чернышева представят Михаил Кравец из омского «Авангарда» и чемпион России по футболу, бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сычев.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
Алексей Жамнов
Андрей Разин
Михаил Кравец
0
Читайте также
Ига Свентек повторила достижение Серены Уильямс спустя 10 лет
Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Голдобин, Гусев, Радулов и Ткачев назначены капитанами команд в Матче звезд КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 39 25 14 55
2 Авангард 37 25 12 53
3 Ак Барс 38 23 15 48
4 Лада 39 20 19 48
5 Сал. Юлаев 37 23 14 47
6 Трактор 38 20 18 44
7 Автомобилист 39 19 20 42
8 Сибирь 39 17 22 41
9 Амур 38 15 23 37
10 Нефтехимик 38 14 24 36
11 Барыс 38 12 26 31
12 Адмирал 36 11 25 29
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 38 25 13 53
2 Спартак 39 24 15 52
3 Локомотив 37 24 13 51
4 СКА 37 24 13 48
5 Торпедо 38 22 16 47
6 ЦСКА 37 20 17 42
7 Северсталь 37 16 21 38
8 Динамо Мн 37 16 21 36
9 Куньлунь РС 40 14 26 33
10 Сочи 38 14 24 31
11 Витязь 38 13 25 31
Результаты / календарь
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
19.12
20.12
21.12
5.12 15:30
Сибирь – Динамо Мн
 - : -
5.12 16:30
Авангард – Барыс
 - : -
5.12 17:00
Металлург Мг – ЦСКА
 - : -
5.12 17:00
Автомобилист – СКА
 - : -
5.12 17:00
Трактор – Нефтехимик
 - : -
5.12 18:00
Лада – Торпедо
 - : -
5.12 19:00
Витязь – Сал. Юлаев
 - : -
5.12 19:00
Северсталь – Ак Барс
 - : -
5.12 19:30
Куньлунь РС – Сочи
 - : -
5.12 19:30
Спартак – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости