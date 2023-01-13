Форвард «Трактора» Стась забил первый гол в сезоне в 42-м матче. Он вышел на 4-е место по очкам среди белорусов в КХЛ
Форвард «Трактора» Стась вышел на 4-е место по очкам среди белорусов в КХЛ
Нападающий «Трактора» Андрей Стась отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».
Для него этого гол стал первым в нынешнем сезоне. До этого в активе 34-летнего форварда было еще три результативных передачи. Теперь на счету игрока стало 4 (1+3) балла за результативность в 42 матчах.
Кроме того, Стась набрал 174-е очко в КХЛ, что позволило ему подняться на 4-ю строчку в списке самых результативных белорусов в истории КХЛ (без учета натурализованных североамериканцев).
1. Андрей Костицын — 258
2. Алексей Калюжный — 251
3. Сергей Костицын — 177
4. Андрей Стась — 174
5. Алексей Угаров — 173
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