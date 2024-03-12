Робинсон — об ударе Панина: «Я не горжусь этим моментом»

Нападающий челябинского «Трактора» Чарльз Робинсон в интервью «СЭ» прокомментировал эпизод из второго матча серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым», когда он ударил защитника уфимцев Григория Панина.

— Ваш удар Григория Панина разлетелся по социальным сетям. Получили какой-то фидбек от родственников, друзей, и какие сейчас мысли по этому эпизоду?

— На мой взгляд, эпизод разлетелся даже слишком сильно. Я не горжусь этим моментом. Так случилось, этот эпизод еще больше накалил эмоции в серии. Против Панина сложно играть, эмоции через край. Как я уже говорил, было много хейта за этот эпизод в социальных сетях. Но такова жизнь, это часть игры. Повторюсь, непросто играть против такого соперника. Я не горжусь своим поступком, хоть и поступил так. В конце концов, всем нам были нужны победы в матчах. Мой поступок в итоге привел к дисквалификации, и я пропустил игру. Еще раз: я бы так не поступил. Буду работать над тем, чтобы забивать больше голов, так лучше, — сказал Робинсон «СЭ».

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