Хайруллин — о крупной победе СКА над «Сочи»: «Мы должны так действовать в каждом матче»

Нападающий СКА Марат Хайруллин поделился мнением об игре своей команды с «Сочи» (7:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24.

«Я не играл в первых матчах. Начало сезона у нас было непростое, сыгрывались пятерки, звенья, может, этого не хватало. Сейчас команда набрала хороший ход, и пауза в чемпионате пошла на пользу. Кто-то за сборную сыграл, кто-то потренировался, набрался сил. В матче с «Сочи», считаю, показали хороший хоккей, много бросали, много забили — порадовали болельщиков. В целом, с первого периода мы контролировали ход игры, много создали, получили удовольствие от хоккея. В каждом матче должны так действовать. Я могу еще лучше играть, но пусть меня оценивают болельщики и тренерский штаб. Мне есть куда прибавлять и расти», — приводит слова хоккеиста «РБ Спорт».

Также форвард СКА поделился ожиданиями от предстоящей встречи с ЦСКА. Игра состоится 21 декабря в Санкт-Петербурге.

«Хорошая игра будет, дерби. Будем играть на победу. Но ЦСКА — сильная команда, так что ждем наших болельщиков в Ледовом, чтобы помогли нам. И благодарим их за поддержку в матче с «Сочи», — отметил Хайруллин.

В этом сезоне 27-летний нападающий провел 27 игр в КХЛ, набрал 14 (8+6) очков.

СКА с 53 очками в 40 играх занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.