«Адмирал» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

«Амур» на выезде обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Адмирал» — «Амур» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Амур» (41 очко) после 41 матча занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (33) после 39 игр идет на 11-й строчке «Востока».