Форвард СКА Бардаков отреагировал на поражение команды в серии второго раунда Кубка Гагарина

Форвард СКА Захар Бардаков прокомментировал поражение армейского клуба в серии второго раунда Кубка Гагарина от «Автомобилиста».

Команда уступила с общим счетом 1-4.

— Я не знаю на самом деле. Тяжело просто. Обычно мы заходили дальше в плей-офф, когда я в СКА был. Так что непривычно. Но это спорт, такое случается.

— Почему так тяжело шла серия с «Автомобилистом» в плане игры?

— Я думаю, мы неправильно играли с самого начала серии. Начали играть, как надо, с третьего матча. Но там пропустили гол в овертайме. Тяжело было вытаскивать с 0-3. Победили в Екатеринбурге. И дома в пятом матче могли побеждать. Но...не знаю... «Автомобилист» — обычный соперник, чтобы говорить, что против него тяжело было играть, — цитирует Бардакова «РБ Спорт».