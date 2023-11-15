Форвард «Северстали» Аймурзин: «В КХЛ мне интересно играть против всех команд»

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин рассказал, какую тройку нападения в КХЛ он бы выделил.

«У кого лучшая тройка нападения в КХЛ? Против всех команд интересно играть. Поэтому выделить кого-то не могу», — приводит слова Аймурзина Legalbet.

В сезоне-2023/24 Аймурзин провел 29 матчей. В них российский нападающий набрал 23 (7+16) очка. «Северсталь», за которую выступает 21-летний хоккеист, находится на восьмом месте в Западной конференции. Череповчане записали на свой счет 31 очко за 29 игр регулярного чемпионата.