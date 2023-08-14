Сушинский объяснил, почему ИИХФ справедливо дисквалифицировала вратаря Федотова

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский отреагировал на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) дисквалифицировать вратаря Ивана Федотова.

«По сути, ЦСКА и «Филадельфия» так и не поставили точку в конфликте по Ивану Федотову. Получилось, что вратарь, не расторгнув контракт с клубом НХЛ, подписал его с армейцами. При этом между лигами действует договор о запрете двойных соглашений, никто его не отменял. Есть четкое законодательство. Кто виноват в этой ситуации? Разве ИИХФ следует предъявлять претензии за то, что хоккеист его нарушил? Тут надо либо соблюдать правила, которые действовали раньше, либо полностью рвать отношения с международной федерацией и НХЛ и говорить: «Ребята, идите лесом», — цитирует Сушинского RT.

Ранее ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА, с которым хоккеист подписал в июле соглашение, запрет на международные трансферы сроком на сезон. Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца.

ЦСКА заявил, что не согласен с данным решением, считает его ангажированым и будет оспаривать его в международных инстанциях.