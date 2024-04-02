Форвард «Питтсбурга» Малкин вышел на пятое место среди россиян по штрафным минутам в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на пятую строчку среди российских хоккеистов по штрафным минутам в НХЛ.

В прошедшей игре регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:2) игрок «пингвинов» набрал 6 штрафных минут. Всего у Малкина 1154 минут штрафа. Таким образом он вышел на пятое место по этому показателю, обойдя Игоря Уланова (1151).

Первое место занимает Андрей Назаров, записавший на свой счет 1409 штрафных минут.

В текущем сезоне 37-летний Малкин сыграл 74 матча, в которых набрал 56 (21+35) очков.

«Питтсбург» занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 77 очков в 74 матчах.