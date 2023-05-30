Окулов о том, почему остается в ЦСКА: «Мне все нравится в организации»

Форвард Константин Окулов объяснил, почему решил остаться в ЦСКА.

«Во-первых, мне все нравится в самой организации, коллектив очень классный. Мы с супругой взвесили все за и против и решили, что хотим остаться здесь», — сказал Окулов.

В ЦСКА нападающий выступает с 2017 года. В прошедшем сезоне 28-летний хоккеист провел 60 матчей в чемпионате КХЛ, набрав 54 (18+36) очка.