Форвард ЦСКА Гуськов посвятил свой гол в ворота «Ак Барса» памяти «Локомотива»

Нападающий ЦСКА Матвей Гуськов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:1 ОТ).

— Эмоции захлестывали, потому что сравняли счет в матче. Забросили важную шайбу. И для меня это первый гол. Очень хотел помочь команде, и так получилось, что забросил свою первую шайбу. Хочу поблагодарить своих родителей и тренерский штаб за доверие.

Вчера была годовщина — десять лет трагедии. Хочу посвятить эту шайбу ребятам, которые ушли от нас. Мне посчастливилось их знать. Видеть их после каждой домашней игры «Локомотива» в раздевалке, жать им руки. Никогда не забуду наставления от ребят. Мне тогда было десять лет. Когда папа играл (отец Матвея — бывший защитник ярославского «Локомотива» и ЦСКА Александр Гуськов), я знал очень многих ребят. К сожалению, они ушли так рано, поэтому я посвящаю гол их памяти.

— Расскажи, как тебе удалось забить?

— Хорошо сыграли на контратаке три в два. Лукас с Антоном отлично отыграли. Я просто побежал на дальнюю штангу, как и надо было. Антон сделал шикарную передачу, и мне оставалось только ее замкнуть. На высоком уровне взаимодействовали всем звеном.

— Утром стало понятно, что Михаил Григоренко не сможет принять участия в матче. Как справился с волнением, все-таки матч с одним из главных соперников?

— Я уже тренировался во второй группе. Но Михаил, к сожалению, получил травму. В принципе я готовился как к обычной игре. Старался отбросить все лишние мысли и увереннее начать в первой смене. Считаю, что волнение мешает играть. Хочу поблагодарить ребят. Антон и Лукас сразу же дали советы — говорили, чтобы не волновался, что все будет хорошо, что подскажут. Это очень мне помогло сразу же влиться в игру, а потом и забить гол, — цитирует Гуськова официальный сайт клуба.

Автором победной шайбы в овертайме стал защитник Клас Дальбек. В основное время у ЦСКА отличился Гуськов, у «Ак Барса» — Дмитрий Кагарлицкий.