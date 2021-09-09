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Бурмистров: «Всегда есть нервозность, когда играешь за «Ак Барс» и проигрываешь три матча подряд»

00:35
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Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:2 ОТ).

– Думаю, играли неплохо, самоотверженно. Выиграли много единоборств, но, к сожалению, пропустили ненужный гол в третьем периоде. Незабитый буллит, где-то опять ошиблись в своей зоне в овертайме. Итог – очередное поражение.

– В чем проблема с реализацией. В частности, у вас был момент. Это нервы?

– Конечно, всегда есть нервозность, когда играешь за такой клуб и проигрываешь третью игру подряд. Ребята все нервничают, эмоций много. Где-то чего-то не хватает. Наверное, через работу на тренировках это должно прийти обратно и будем показывать другой хоккей.

– Может, проблема в том, что в клуб пришли 11 новых игроков и нужно время на сплочение?

– Считаю, что обновление команды – это нормально, это часто случается. Прошлую команду нужно забыть, это уже история. Сейчас у нас новые игроки, ребятам очень много доверяют. Надеюсь, они выстрелят, – цитирует Бурмистрова официальный сайт клуба.

Автором победной шайбы в овертайме стал защитник Клас Дальбек. В основное время у ЦСКА отличился Матвей Гуськов, у «Ак Барса» – Дмитрий Кагарлицкий.

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