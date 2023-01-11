Форвард «Автомобилиста» Мэйсек пропустит 7-10 дней из-за травмы

Как стало известно «СЭ», нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек пропустит ориентировочно 7-10 дней из-за травмы.

30-летний форвард на данный момент является лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ, на его счету 30 голов в 49 матчах.

«Автомобилист» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 65 очков в 49 играх.