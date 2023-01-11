Форвард «Автомобилиста» Мэйсек пропустит 7-10 дней из-за травмы
Как стало известно «СЭ», нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек пропустит ориентировочно 7-10 дней из-за травмы.
30-летний форвард на данный момент является лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ, на его счету 30 голов в 49 матчах.
«Автомобилист» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 65 очков в 49 играх.
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Результаты / календарь
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
|11.01
|16:30
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Авангард – Ак Барс
|- : -
|11.01
|19:00
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Локомотив – Трактор
|- : -
|11.01
|19:00
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Нефтехимик – Амур
|- : -
|11.01
|19:10
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Динамо Мн – Куньлунь
|- : -
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