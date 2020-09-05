Форвард «Авангарда» Шумаков забросил шайбу в ворота пяткой. Жаль, не засчитали
19:30
Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков забил гол пяткой в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». 28-летний хоккеист во втором периоде подставил конек на пути летящей шайбе, та изменила направление и дезориентировала Александра Еременко.
Арбитры не засчитали гол.
Шайбу не засчитали, но момент мы вам всё равно покажем, потому что красиво! pic.twitter.com/buEXr10vAh— ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 5, 2020