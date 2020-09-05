КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Форвард «Авангарда» Шумаков забросил шайбу в ворота пяткой. Жаль, не засчитали

19:30
Теги:

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков забил гол пяткой в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». 28-летний хоккеист во втором периоде подставил конек на пути летящей шайбе, та изменила направление и дезориентировала Александра Еременко.

Арбитры не засчитали гол.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир