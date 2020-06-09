«Фонтанка»: Сушинский подозревается в незаконном обналичивании денег. В его доме проходит обыск

В доме президента «Авангарда»? Максима Сушинского проходят обыски, сообщает «Фонтанка».

По сведениям источника, экономическая полиция Петербурга подозревает нескольких бизнесменов по делу незаконного обналичивании денег через официального дилера компании «Мерседес». Одним из фигурантов дела является президент «Авангарда» Максим Сушинский. В его доме и автосалоне «Авангард», основателем которого он является, проходят обыски.

По версии следствия, бизнесмены продавали наличные деньги, полученные при продаже автомобилей. То есть проводили наличные деньги клиентов как безнал, а после, за соответствующий процент, передавали их обнальщикам.