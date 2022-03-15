Генеральный директор минского «Динамо» ответил на вопрос о будущем Вудкрофта в команде

Генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о планах команды на межсезонье.

— У нас была промежуточная задача: попасть в плей-офф. Команда ее выполнила. Но в спорте всегда ставятся максимальные задачи. В КХЛ — это Кубок Гагарина. К этой цели мы не пришли, поэтому нам есть, куда расти и развиваться. Задача-минимум выполнена. Исходя из этого, можно сказать, что сезон был хорошим. Но хотелось бы лучше. Было большое желание пройти первый раунд, приложили максимум усилий для этого.

— Сергей Анатольевич, останется ли Крэйг Вудкрофт главным тренером на следующий сезон?

— Клубом было озвучено раньше, что у главного тренера должен быть долгосрочный контракт. Было одно условие: попадание в плей-офф. Задача выполнена, поэтому опция продления контракта срабатывает автоматически. Отмечу главное — у самого Крэйга есть огромное желание остаться работать в нашей стране и помогать развитию нашего хоккея. Крэйг также главный тренер в сборной. На прошлой неделе мы общались, он строит планы, думает, как организовать работу с национальной командой. Крэйг здесь не временщик, который думает о том, как бы быстрее уехать домой. У него планы работать на благо белорусского хоккея. Поэтому вопросы дальнейшего сотрудничества практически решены. Если Вудкрофт говорит уверенное «да», то он остается.

— Кто точно будет в команде в следующем сезоне?

— Процесс селекции идет не месяц-два, а круглогодично. Ребята, у которых двухлетние контракты, будут в нашем составе. Мы должны уважать, выполнять контракты и права хоккеистов. Какой будет состав на следующий сезон? Это покажет ближайшее будущее. Мы все живем в современном мире, загадывать тут сложно. Неизвестно, что будет дальше. Какая будет ситуация с легионерами. Везде декларируется, что спорт вне политики. Но, как правило, получается наоборот. Поэтому не все зависит от нас. Все клубы КХЛ, в частности «Динамо», полностью выполняет свои обязательства перед иностранными хоккеистами. Но порой бывают причины, которые индивидуальны для каждого. Отталкиваемся от того, что будет происходить дальше, а не загадывать сейчас.

В сезоне-2021/22 «Динамо» вышло в первый раунд плей-офф КХЛ с восьмого места Западной конференции, где в четырех матчах уступило СКА.