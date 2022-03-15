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Генеральный директор минского «Динамо» ответил на вопрос о будущем Вудкрофта в команде

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о планах команды на межсезонье.

— У нас была промежуточная задача: попасть в плей-офф. Команда ее выполнила. Но в спорте всегда ставятся максимальные задачи. В КХЛ — это Кубок Гагарина. К этой цели мы не пришли, поэтому нам есть, куда расти и развиваться. Задача-минимум выполнена. Исходя из этого, можно сказать, что сезон был хорошим. Но хотелось бы лучше. Было большое желание пройти первый раунд, приложили максимум усилий для этого.

— Сергей Анатольевич, останется ли Крэйг Вудкрофт главным тренером на следующий сезон?

— Клубом было озвучено раньше, что у главного тренера должен быть долгосрочный контракт. Было одно условие: попадание в плей-офф. Задача выполнена, поэтому опция продления контракта срабатывает автоматически. Отмечу главное — у самого Крэйга есть огромное желание остаться работать в нашей стране и помогать развитию нашего хоккея. Крэйг также главный тренер в сборной. На прошлой неделе мы общались, он строит планы, думает, как организовать работу с национальной командой. Крэйг здесь не временщик, который думает о том, как бы быстрее уехать домой. У него планы работать на благо белорусского хоккея. Поэтому вопросы дальнейшего сотрудничества практически решены. Если Вудкрофт говорит уверенное «да», то он остается.

— Кто точно будет в команде в следующем сезоне?

— Процесс селекции идет не месяц-два, а круглогодично. Ребята, у которых двухлетние контракты, будут в нашем составе. Мы должны уважать, выполнять контракты и права хоккеистов. Какой будет состав на следующий сезон? Это покажет ближайшее будущее. Мы все живем в современном мире, загадывать тут сложно. Неизвестно, что будет дальше. Какая будет ситуация с легионерами. Везде декларируется, что спорт вне политики. Но, как правило, получается наоборот. Поэтому не все зависит от нас. Все клубы КХЛ, в частности «Динамо», полностью выполняет свои обязательства перед иностранными хоккеистами. Но порой бывают причины, которые индивидуальны для каждого. Отталкиваемся от того, что будет происходить дальше, а не загадывать сейчас.

В сезоне-2021/22 «Динамо» вышло в первый раунд плей-офф КХЛ с восьмого места Западной конференции, где в четырех матчах уступило СКА.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/03/15/497192.html
ХК Динамо (Минск)
Крэйг Вудкрофт
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1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
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10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
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1/2 финала конференции Счет в серии
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3. Спартак - СКА
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Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
1. Металлург - Авангард
0 - 0
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3. Авангард - Металлург
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4. Авангард - Металлург
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
2. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
3. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
2. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
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3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
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2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
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Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
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5. Динамо М - Северсталь
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3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
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1. Сал. Юлаев - Сибирь
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2. Сал. Юлаев - Сибирь
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Трактор - Нефтехимик
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ЦСКА - Локомотив
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Металлург - Барыс
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