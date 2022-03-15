Генеральный директор минского «Динамо» ответил на вопрос о будущем Вудкрофта в команде
Генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о планах команды на межсезонье.
— У нас была промежуточная задача: попасть в плей-офф. Команда ее выполнила. Но в спорте всегда ставятся максимальные задачи. В КХЛ — это Кубок Гагарина. К этой цели мы не пришли, поэтому нам есть, куда расти и развиваться. Задача-минимум выполнена. Исходя из этого, можно сказать, что сезон был хорошим. Но хотелось бы лучше. Было большое желание пройти первый раунд, приложили максимум усилий для этого.
— Сергей Анатольевич, останется ли Крэйг Вудкрофт главным тренером на следующий сезон?
— Клубом было озвучено раньше, что у главного тренера должен быть долгосрочный контракт. Было одно условие: попадание в плей-офф. Задача выполнена, поэтому опция продления контракта срабатывает автоматически. Отмечу главное — у самого Крэйга есть огромное желание остаться работать в нашей стране и помогать развитию нашего хоккея. Крэйг также главный тренер в сборной. На прошлой неделе мы общались, он строит планы, думает, как организовать работу с национальной командой. Крэйг здесь не временщик, который думает о том, как бы быстрее уехать домой. У него планы работать на благо белорусского хоккея. Поэтому вопросы дальнейшего сотрудничества практически решены. Если Вудкрофт говорит уверенное «да», то он остается.
— Кто точно будет в команде в следующем сезоне?
— Процесс селекции идет не месяц-два, а круглогодично. Ребята, у которых двухлетние контракты, будут в нашем составе. Мы должны уважать, выполнять контракты и права хоккеистов. Какой будет состав на следующий сезон? Это покажет ближайшее будущее. Мы все живем в современном мире, загадывать тут сложно. Неизвестно, что будет дальше. Какая будет ситуация с легионерами. Везде декларируется, что спорт вне политики. Но, как правило, получается наоборот. Поэтому не все зависит от нас. Все клубы КХЛ, в частности «Динамо», полностью выполняет свои обязательства перед иностранными хоккеистами. Но порой бывают причины, которые индивидуальны для каждого. Отталкиваемся от того, что будет происходить дальше, а не загадывать сейчас.
В сезоне-2021/22 «Динамо» вышло в первый раунд плей-офф КХЛ с восьмого места Западной конференции, где в четырех матчах уступило СКА.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|17.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|17.03
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -