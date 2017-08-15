Филип Ларсен: "Пытаюсь учить русский и башкирский языки"

Защитник "Салавата Юлаева" Филип Ларсен после победы над "Адмиралом" (4:1) на Кубке Республики Башкортостан отметил, что получил удовольствие от игры с партнерами по команде. По его словам, команде нужно продолжать работать.

– Это была очень хорошая игра, ощущения замечательные, – цитирует Ларсена пресс-служба клуба. – Захватили инициативу в начале матча, забили пару голов. Всегда есть над чем работать, будем стараться становиться лучше.

Играть и с Паниным, и с Арзамасцевым было замечательно, они прекрасно отдают передачи. Играть с любым защитником нашей команды – одно удовольствие. Нет таких, с кем бы я не хотел играть. С кем меня поставят – это уже решение тренера.

Пытаюсь учить русский и башкирский языки, но слишком рано об этом говорить. Дайте мне пару месяцев, и мы вернемся к этому вопросу.